Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,740,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1845 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 19250 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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