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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,740,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1845 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 19250 RUB
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1846-1849" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1845 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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