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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1845 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1845 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1845 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1845 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 41436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28000 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Stack's (1)
Россия 3 рубля 1845 СПБ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 3 рубля 1845 СПБ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Россия 3 рубля 1845 СПБ на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Россия 3 рубля 1845 СПБ на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Россия 3 рубля 1845 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Россия 3 рубля 1845 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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