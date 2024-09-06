Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1845 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1845 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 41436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28000 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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