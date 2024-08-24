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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 35000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN CPRC
Цена
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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