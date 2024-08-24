Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1845 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 35000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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