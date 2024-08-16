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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 1 злотый Николая I - Россия

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1 злотый 1827-1834

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1827 IB NaN 0 611828 FH 91,507 0 241829 FH 124,045 0 201830 FH 611,119 0 1881831 KG Большая голова 385,236 0 221831 KG Малая голова 385,236 0 41832 KG Большая голова 727,205 0 321832 KG Малая голова 727,205 0 1431833 KG 41,374 0 91834 IP 201,108 0 45
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