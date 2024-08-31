Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1816
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1816
Монеты России 1816 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты (Царство Польское)
10 грошей 1816 IB
Средняя цена
95 $
Продажи
0
37
2 злотых 1816 IB Большая голова
Средняя цена
260 $
Продажи
0
147
5 злотых 1816 IB
Средняя цена
550 $
Продажи
0
135
5 грошей 1816 IB
Средняя цена
100 $
Продажи
0
71
Медные монеты (Царство Польское)
3 гроша 1816 IB Короткий хвост
Новодел
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
4
1 грош 1816 IB Короткий хвост
Средняя цена
55 $
Продажи
0
44
1 грош 1816 IB Длинный хвост
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
1
Пробные монеты (Александр I)
1 рубль 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
380 $
Продажи
0
59
1 рубль 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Орел 1810
Средняя цена
580 $
Продажи
0
68
1 рубль 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Орел 1814
Средняя цена
380 $
Продажи
0
174
Полтина 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
110 $
Продажи
0
7
Полтина 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Новодел. Узкая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
130 $
Продажи
0
56
Полтина 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел. Узкая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
22
20 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
530 $
Продажи
0
43
10 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
80 $
Продажи
0
26
10 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
270 $
Продажи
0
52
10 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
100 $
Продажи
0
23
5 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
480 $
Продажи
0
31
5 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
2
Медные монеты (Александр I)
2 копейки 1816 ЕМ НМ
Средняя цена
50 $
Продажи
0
94
2 копейки 1816 КМ АМ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
196
2 копейки 1816 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
8
1 копейка 1816 КМ АМ
Средняя цена
410 $
Продажи
0
16
1 копейка 1816 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
160 $
Продажи
0
1
Деньга 1816 КМ АМ
Средняя цена
760 $
Продажи
0
33
Деньга 1816 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
980 $
Продажи
0
3
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
31 авг. 2024
Great Coins & Art Auctions
Аукцион
6 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить