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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1816 года

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 грошей 1816 IB
Средняя цена 95 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 злотых 1816 IB Большая голова
Средняя цена 260 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
5 злотых 1816 IB
Средняя цена 550 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
5 грошей 1816 IB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 71

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1816 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1816 IB Короткий хвост
Средняя цена 55 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 грош 1816 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1

Пробные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 380 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 рубль 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Орел 1810
Средняя цена 580 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 рубль 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Орел 1814
Средняя цена 380 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
Полтина 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Новодел. Узкая корона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 130 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Полтина 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел. Узкая корона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 530 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 80 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 270 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1816 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
5 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 480 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 копеек 1816 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 2

Медные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1816 ЕМ НМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
2 копейки 1816 КМ АМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 196
Аверс
Реверс
2 копейки 1816 КМ АМ Новодел
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 копейка 1816 КМ АМ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 копейка 1816 КМ АМ Новодел
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1816 КМ АМ
Средняя цена 760 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Деньга 1816 КМ АМ Новодел
Средняя цена 980 $
Продажи
0 3
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