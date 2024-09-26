Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,040,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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