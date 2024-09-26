5 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность UNC (5) AU (7) XF (3) VF (8) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (3) AU58 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (1) Сервис NGC (4)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (1)

Künker (1)

Rare Coins (3)

Rauch (1)

SINCONA (2)

Александр (3)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)