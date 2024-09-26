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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,040,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 25, 2016
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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