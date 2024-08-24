Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Александра I (1801-1825)
Всего добавлено монет: 621
Каталог монет Александр I 1801-1825
Монеты Александра I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $770 - 0 31
Россия, Александр I
5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел
Серебро $520 - 1 823
Россия, Александр I
1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819
Серебро $470 - 0 799
Россия, Александр I
1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810
Серебро $1,600 - 0 481
Россия, Александр I
1 рубль 1804 СПБ ФГ
Серебро $1,200 - 1 551
Россия, Александр I
1 рубль 1802 СПБ АИ
Медь $170 - 0 618
Россия, Александр I
5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806
Серебро $440 - 0 660
Россия, Александр I
1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
Медь $45 - 0 341
Россия, Александр I
2 копейки 1811 ЕМ НМ. Гладкий гурт
Серебро $220 - 0 476
Россия, Александр I
1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
Медь $220 - 1 557
Россия, Александр I
5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Серебро $650 - 0 392
Россия, Александр I
1 рубль 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $290 - 0 420
Россия, Александр I
1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $220 - 0 497
Россия, Александр I
1 рубль 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $1,100 - 0 353
Россия, Александр I
1 рубль 1810 СПБ ФГ
Медь $100 - 0 455
Россия, Александр I
2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор"
Медь $55 - 0 186
Россия, Александр I
2 копейки 1815 КМ АМ
Медь $120 - 1 400
Россия, Александр I
5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1802
Медь $290 - 1 414
Россия, Александр I
2 копейки 1802 ЕМ
Серебро $530 - 0 313
Россия, Александр I
1 рубль 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $230 - 0 302
Россия, Александр I
20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $1,400 - 0 289
Россия, Александр I
1 рубль 1808 СПБ МК
Золото $4,400 - 0 168
Россия, Александр I
5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями"
Медь $100 - 0 423
Россия, Александр I
2 копейки 1812 ЕМ НМ. Гладкий гурт
Серебро $470 - 0 278
Россия, Александр I
1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $470 - 0 113
Россия, Александр I
20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЪЕКЪ"
Серебро $560 - 0 385
Россия, Александр I
1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $440 - 0 240
Россия, Александр I
1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
Серебро $60 $14,000 0 112
Россия, Александр I
20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $310 - 0 402
Россия, Александр I
1 рубль 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $220 $13,000 0 106
Россия, Александр I
20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $380 - 0 174
Россия, Александр I
1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
Серебро $150 - 1 73
Россия, Александр I
20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Медь $120 - 0 206
Россия, Александр I
2 копейки 1811 ЕМ НМ. Гурт шнуровидный
Серебро $380 - 0 277
Россия, Александр I
1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
Серебро $790 - 0 183
Россия, Александр I
10 копеек 1804 СПБ ФГ
Медь $700 - 0 273
Россия, Александр I
5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор"
Серебро $90 - 0 166
Россия, Александр I
5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Золото $1,800 - 0 95
Россия, Александр I
5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями"
Медь $170 - 0 321
Россия, Александр I
5 копеек 1806 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
Серебро $110 - 0 159
Россия, Александр I
5 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Медь $110 - 0 214
Россия, Александр I
2 копейки 1818 КМ ДБ
Серебро $65 - 0 209
Россия, Александр I
5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $280 - 0 340
Россия, Александр I
5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $260 $41,000 0 292
Россия, Александр I
Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $320 - 0 295
Россия, Александр I
1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями"
Медь $140 - 0 142
Россия, Александр I
2 копейки 1819 КМ АД
Серебро $430 - 0 214
Россия, Александр I
1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $210 - 0 236
Россия, Александр I
Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $55 - 0 145
Россия, Александр I
10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
Медь $95 - 0 351
Россия, Александр I
2 копейки 1810 ЕМ НМ. Большая корона
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