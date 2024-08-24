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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Александра I (1801-1825)

Всего добавлено монет: 621

Период чеканки Александра I
Каталог монет Александр I 1801-1825
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Монеты Александра I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел
 Медь $770 - 0 31Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819
 Серебро $520 - 1 823Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810
 Серебро $470 - 0 799Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1804 СПБ ФГ
 Серебро $1,600 - 0 481Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1802 СПБ АИ
 Серебро $1,200 - 1 551Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1804 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806
 Медь $170 - 0 618Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
 Серебро $440 - 0 660Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1811 ЕМ НМ. Гладкий гурт
 Медь $45 - 0 341Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
 Серебро $220 - 0 476Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $220 - 1 557Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $650 - 0 392Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $290 - 0 420Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $220 - 0 497Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1810 СПБ ФГ
 Серебро $1,100 - 0 353Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор"
 Медь $100 - 0 455Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1815 КМ АМ
 Медь $55 - 0 186Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1802
 Медь $120 - 1 400Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1802 ЕМ
 Медь $290 - 1 414Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $530 - 0 313Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $230 - 0 302Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1808 СПБ МК
 Серебро $1,400 - 0 289Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями"
 Золото $4,400 - 0 168Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1812 ЕМ НМ. Гладкий гурт
 Медь $100 - 0 423Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $470 - 0 278Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
20 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "КОПЪЕКЪ"
 Серебро $470 - 0 113Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $560 - 0 385Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
 Серебро $440 - 0 240Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
20 копеек 1821 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $60 $14,000 0 112Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $310 - 0 402Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $220 $13,000 0 106Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
 Серебро $380 - 0 174Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $150 - 1 73Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1811 ЕМ НМ. Гурт шнуровидный
 Медь $120 - 0 206Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814
 Серебро $380 - 0 277Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
10 копеек 1804 СПБ ФГ
 Серебро $790 - 0 183Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор"
 Медь $700 - 0 273Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $90 - 0 166Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями"
 Золото $1,800 - 0 95Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1806 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор"
 Медь $170 - 0 321Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $110 - 0 159Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1818 КМ ДБ
 Медь $110 - 0 214Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $65 - 0 209Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $280 - 0 340Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
Полтина 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $260 $41,000 0 292Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $320 - 0 295Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1819 КМ АД
 Медь $140 - 0 142Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $430 - 0 214Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $210 - 0 236Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $55 - 0 145Coin photo Coin photo
Россия, Александр I
2 копейки 1810 ЕМ НМ. Большая корона
 Медь $95 - 0 351
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