Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (302) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (35)
  • Coins.ee (3)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (5)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (8)
  • Heritage (9)
  • iNumis (2)
  • Katz (25)
  • Künker (12)
  • La Galerie Numismatique (7)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Morton & Eden (1)
  • MS67 (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (6)
  • New York Sale (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (33)
  • Rauch (5)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (12)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (8)
  • Stack's (2)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WCN (3)
  • Westfälische (1)
  • Александр (39)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (18)
  • Имперская монета (35)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (2)
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1823 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск