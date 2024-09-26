Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 20 копеек Александра I - Россия
20 копеек 1810-1825Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1810 СПБ ФГ 250,000 R 0 1331811 СПБ ФГ 1,965,500 - 0 381813 СПБ ПС "КОПЪЕКЪ" 1,900,000 - 0 1131813 СПБ ПС "КОПЕЪКЪ" - 0 01814 СПБ ПС 1,850,000 - 0 621814 СПБ МФ - - 0 381815 СПБ МФ 1,025,000 - 0 151816 СПБ МФ 115,000 R2 0 221816 СПБ ПС - R 0 431817 СПБ ПС 1,545,000 - 0 471818 СПБ ПС 2,000,000 - 0 1061819 СПБ ПС 1,705,000 - 1 721820 СПБ ПС 1,895,000 - 0 161820 СПБ ПД - - 0 771821 СПБ ПД 3,025,000 - 0 1121822 СПБ ПД 2,100,000 - 0 961823 СПБ Без обозначения минцмейстера 7,075,000 R2 0 141823 СПБ ПД - -, R1 0 3021824 СПБ ПД 1,750,000 - 0 701825 СПБ ПД 1,375,000 - 0 651825 СПБ НГ - R1 0 251825 СПБ ПД Новодел - R2 0 2
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