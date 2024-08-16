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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,375,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1306 RUB
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Holmasto - May 29, 2021
Продавец Holmasto
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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