Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,375,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Сохранность VF
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