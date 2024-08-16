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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3730 RUB
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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