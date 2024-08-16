Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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