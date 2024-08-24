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Монеты России 1820 года
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Золотые монеты
50 злотых 1820 IB Малая голова
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
13
Серебряные монеты (Царство Польское)
10 злотых 1820 IB
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
101
10 грошей 1820 IB
Средняя цена
170 $
Продажи
0
33
2 злотых 1820 IB Большая голова
Средняя цена
70 $
Продажи
0
52
2 злотых 1820 IB Малая голова
Средняя цена
170 $
Продажи
0
23
5 грошей 1820 IB
Средняя цена
55 $
Продажи
0
48
Медные монеты (Царство Польское)
3 гроша 1820 IB
Средняя цена
890 $
Продажи
0
7
3 гроша 1820 IB
Новодел
Средняя цена
980 $
Продажи
0
11
1 грош 1820 IB Длинный хвост
Средняя цена
150 $
Продажи
0
9
1 грош 1820 IB Длинный хвост
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пробные монеты (Александр I)
1 рубль 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
470 $
Продажи
0
278
1 рубль 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
19
1 рубль 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полтина 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Широкая корона
Средняя цена
400 $
Продажи
0
100
Полтина 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Узкая корона
Средняя цена
210 $
Продажи
0
72
Полтина 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
9
Полтина 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
150 $
Продажи
0
16
20 копеек 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
85 $
Продажи
0
77
10 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
630 $
Продажи
0
17
10 копеек 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
45 $
Продажи
0
14
5 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
580 $
Продажи
0
24
5 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
200 $
Продажи
0
47
Медные монеты (Александр I)
2 копейки 1820 ЕМ НМ
Средняя цена
95 $
Продажи
2
134
2 копейки 1820 КМ АД
Средняя цена
160 $
Продажи
0
77
2 копейки 1820 КМ АД
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1820 КМ АД
Средняя цена
220 $
Продажи
0
45
1 копейка 1820 КМ АД
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1820 ИМ ЯВ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
62
1 копейка 1820 ИМ ЯВ
Новодел
Средняя цена
420 $
Продажи
0
3
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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