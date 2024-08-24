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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1820 IB Малая голова
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 злотых 1820 IB
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
10 грошей 1820 IB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 злотых 1820 IB Большая голова
Средняя цена 70 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
2 злотых 1820 IB Малая голова
Средняя цена 170 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
5 грошей 1820 IB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 48

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1820 IB
Средняя цена 890 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 гроша 1820 IB Новодел
Средняя цена 980 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1820 IB Длинный хвост
Средняя цена 150 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 грош 1820 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 470 $
Продажи
0 278
Аверс
Реверс
1 рубль 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 рубль 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями Широкая корона
Средняя цена 400 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
Полтина 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями Узкая корона
Средняя цена 210 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
Полтина 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 150 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 копеек 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 85 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
10 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 630 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 копеек 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 45 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
5 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 580 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 копеек 1820 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1820 СПБ ПД Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 200 $
Продажи
0 47

Медные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1820 ЕМ НМ
Средняя цена 95 $
Продажи
2 134
Аверс
Реверс
2 копейки 1820 КМ АД
Средняя цена 160 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
2 копейки 1820 КМ АД Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1820 КМ АД
Средняя цена 220 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 копейка 1820 КМ АД Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1820 ИМ ЯВ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 копейка 1820 ИМ ЯВ Новодел
Средняя цена 420 $
Продажи
0 3
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