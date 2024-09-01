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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - June 20, 2021
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - June 20, 2021
Продавец RedSquare
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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