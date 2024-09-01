Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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