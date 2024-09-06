Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1820 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 89,018
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1820 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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