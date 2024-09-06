3 гроша 1820 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1820 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность UNC (2) AU (1) XF (1) VF (2) F (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU50 (1) XF40 (1) BN (1) Сервис PCGS (1)