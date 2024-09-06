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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1820 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1820 года IB - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1820 года IB - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 89,018

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1820 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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