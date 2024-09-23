Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1820 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1820 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2319 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность F DETAILS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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