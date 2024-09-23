Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1820 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1820 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1820 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1820 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2319 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (6)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (6)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность F
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность F DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Александр - March 25, 2020
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе GGN - May 13, 2006
Польша 2 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1820 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1820 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск