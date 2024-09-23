2 злотых 1820 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1820 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2319 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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