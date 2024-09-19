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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,895,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность F12
Цена
******
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2018
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 15, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 15 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 20 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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