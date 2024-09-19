Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,895,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность F12
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 15 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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