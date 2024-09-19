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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 371,700

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1820 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
  • Знак (1)
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Знак - June 23, 2023
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 1 грош 1820 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1820 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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