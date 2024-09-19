Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 371,700
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1820 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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