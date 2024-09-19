1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1820 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

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