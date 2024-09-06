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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1820 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1820 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1820 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,970,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1820 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2800 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VG
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Александр - January 11, 2023
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность G
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1820 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1820 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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