Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе SINCONA AG за 225 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Katz (2)
- SINCONA (1)
- Via (1)
- Александр (6)
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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