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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе SINCONA AG за 225 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Katz (2)
  • SINCONA (1)
  • Via (1)
  • Александр (6)
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 29, 2014
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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