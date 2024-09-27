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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 10 копеек Александра I - Россия

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10 копеек 1802-1805

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1802 СПБ АИ 190,015 R 0 1241803 СПБ АИ 40,003 R2 0 491804 СПБ ФГ 380,000 R 0 1831805 СПБ ФГ 112,002 R 0 70
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10 копеек 1808-1810

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1808 СПБ ФГ - R3 0 11809 СПБ МК 35,000 R1 0 331809 СПБ ФГ Гурт пунктир - 0 11809 СПБ ФГ Новодел - R2 0 61810 СПБ ФГ 77,386 R 0 971810 СПБ ФГ Новодел - R3 0 51810 СПБ МК Новодел - R2 0 0
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10 копеек 1810-1825

Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1810 СПБ ФГ 77,386 R1 0 411811 СПБ ФГ 930,000 - 0 651811 СПБ ФГ Новодел - R2 0 51812 СПБ МФ - R3 0 11813 СПБ ПС 1,010,000 - 0 1151813 СПБ ПС Новодел - R2 0 11814 СПБ СП 2,120,000 R2 0 121814 СПБ ПС - - 0 671814 СПБ МФ - - 0 191814 СПБ МФ Новодел - R3 0 11815 СПБ МФ 2,000,000 - 0 921816 СПБ МФ 250,000 R1 0 261816 СПБ МФ Новодел - 0 11816 СПБ ПС - - 0 521816 СПБ ПС Новодел - R2 0 01817 СПБ ПС 160,000 R 0 191818 СПБ ПС 630,000 - 0 651819 СПБ ПС 1,520,000 -, R1 0 711819 СПБ ПС Новодел - R2 0 11820 СПБ ПС 520,000 -, R1 0 171820 СПБ ПД - - 0 141821 СПБ ПД 2,250,000 -, R1 0 1331822 СПБ ПД 2,070,000 - 0 911823 СПБ ПД 3,850,000 - 0 1451824 СПБ ПД 1,330,000 - 0 601824 СПБ ДД Знак минцмейстера "ДД" - R2 0 21825 СПБ ПД 1,350,000 - 0 361825 СПБ НГ - R1 0 40
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