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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,4 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,386

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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