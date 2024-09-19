Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,4 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,386
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Busso Peus (1)
- Katz (3)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (2)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- Александр (11)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск