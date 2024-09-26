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Монеты России 1810 года
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Пробные монеты
1 рубль 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
353
1 рубль 1810 СПБ ФГ
Гурт надпись. Новодел
Средняя цена
29000 $
Продажи
0
2
1 рубль 1810 СПБ ФГ
Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
3
1 рубль 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
37
1 рубль 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
29000 $
Продажи
0
2
Полтина 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
49
Полтина 1810 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
36
Полтина 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
36000 $
Продажи
0
4
Полуполтинник 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
600 $
Продажи
0
42
Полуполтинник 1810 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
45 $
Продажи
0
133
10 копеек 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
890 $
Продажи
0
97
10 копеек 1810 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
5
10 копеек 1810 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 копеек 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
85 $
Продажи
0
41
5 копеек 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
86000 $
Продажи
0
3
Медные монеты
5 копеек 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Большая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Малая корона
Средняя цена
350 $
Продажи
0
124
5 копеек 1810 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
830 $
Продажи
0
173
5 копеек 1810 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
6700 $
Продажи
0
4
2 копейки 1810 КМ
Новодел
Средняя цена
770 $
Продажи
0
3
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Дата большая
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Большая корона
Средняя цена
95 $
Продажи
0
351
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Малая корона
Средняя цена
160 $
Продажи
0
37
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Реверс образца 1811 года
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
18
2 копейки 1810 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
7
2 копейки 1810 СПБ МК
Средняя цена
55 $
Продажи
0
43
2 копейки 1810 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1810 СПБ ПС
Средняя цена
690 $
Продажи
0
8
2 копейки 1810 ИМ МК
Средняя цена
50 $
Продажи
0
17
2 копейки 1810 ИМ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1810 КМ ПБ
Новодел
Средняя цена
7400 $
Продажи
0
2
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Узкий венок
Средняя цена
75 $
Продажи
0
3
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Широкий венок
Средняя цена
35 $
Продажи
0
85
2 копейки 1810 ЕМ НМ
Новодел
Средняя цена
900 $
Продажи
0
37
2 копейки 1810 КМ МК
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
15
2 копейки 1810 КМ Сузунский монетный двор
Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
90 $
Продажи
0
232
2 копейки 1810 КМ ПБ Сузунский монетный двор
Средняя цена
80 $
Продажи
0
54
1 копейка 1810 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1810 ЕМ НМ
Ветви перекрещены
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1810 ЕМ НМ
Ветви не перекрещены
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
6
1 копейка 1810 КМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
2
1 копейка 1810 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
1
1 копейка 1810 СПБ МК
Средняя цена
260 $
Продажи
0
7
1 копейка 1810 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1810 КМ ПБ
Новодел
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
1
1 копейка 1810 ЕМ НМ
Дата большая. Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
14
1 копейка 1810 ЕМ НМ
Дата маленькая. Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
3
Деньга 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
1
Деньга 1810 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
2
Деньга 1810 ЕМ НМ
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
5
Деньга 1810 СПБ ФГ
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
3
Деньга 1810 СПБ ФГ
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
6
Деньга 1810 ИМ МК
Средняя цена
500 $
Продажи
0
20
Деньга 1810 ИМ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1810 ИМ ФГ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1810 ЕМ
Без инициалов минцмейстера. Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
14
Деньга 1810 ЕМ НМ
Новодел
Средняя цена
1000 $
Продажи
1
1
Деньга 1810 КМ ПБ
Новодел
Средняя цена
4000 $
Продажи
0
1
Полушка 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
28
Полушка 1810 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1810 Пробный Медальный портрет
Дата на реверсе. Новодел
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
18
2 копейки 1810 Пробные Портрет в военном мундире
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 копейки 1810 Пробные Портрет в военном мундире
Гурт пунктир
Средняя цена
210000 $
Продажи
0
2
1 копейка 1810 Пробная Вензель на лицевой стороне
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1810 Пробная Вензель на лицевой стороне
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1810 СПБ Пробная Вензель на лицевой стороне
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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