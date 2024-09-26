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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1810 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 353
Аверс
Реверс
1 рубль 1810 СПБ ФГ Гурт надпись. Новодел
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1810 СПБ ФГ Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 рубль 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Полтина 1810 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полтина 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 600 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1810 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 45 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
10 копеек 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 890 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
10 копеек 1810 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 копеек 1810 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 85 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
5 копеек 1810 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 86000 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Большая корона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Малая корона
Средняя цена 350 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
5 копеек 1810 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 830 $
Продажи
0 173
Аверс
Реверс
5 копеек 1810 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 КМ Новодел
Средняя цена 770 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Дата большая
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Большая корона
Средняя цена 95 $
Продажи
0 351
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Малая корона
Средняя цена 160 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Реверс образца 1811 года
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 СПБ МК
Средняя цена 55 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 СПБ ПС
Средняя цена 690 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ИМ МК
Средняя цена 50 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ИМ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 КМ ПБ Новодел
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Узкий венок
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Широкий венок
Средняя цена 35 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 ЕМ НМ Новодел
Средняя цена 900 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 КМ МК
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 КМ Сузунский монетный двор Без инициалов минцмейстера
Средняя цена 90 $
Продажи
0 232
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 КМ ПБ Сузунский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 ЕМ НМ Ветви перекрещены
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 ЕМ НМ Ветви не перекрещены
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 КМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 СПБ МК
Средняя цена 260 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 КМ ПБ Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 ЕМ НМ Дата большая. Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 ЕМ НМ Дата маленькая. Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1810 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ЕМ НМ
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Деньга 1810 СПБ ФГ
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Деньга 1810 СПБ ФГ Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ИМ МК
Средняя цена 500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ИМ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ИМ ФГ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ЕМ Без инициалов минцмейстера. Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Деньга 1810 ЕМ НМ Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
1 1
Аверс
Реверс
Деньга 1810 КМ ПБ Новодел
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1810 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Полушка 1810 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1810 Пробный Медальный портрет Дата на реверсе. Новодел
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 Пробные Портрет в военном мундире Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1810 Пробные Портрет в военном мундире Гурт пунктир
Средняя цена 210000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 Пробная Вензель на лицевой стороне
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 Пробная Вензель на лицевой стороне Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1810 СПБ Пробная Вензель на лицевой стороне
Средняя цена
Продажи
0 0
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