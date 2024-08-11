Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Дата маленькая. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Дата маленькая. Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Дата маленькая. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск