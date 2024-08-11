1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Дата маленькая. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Дата маленькая. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

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