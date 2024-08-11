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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Дата маленькая. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Дата маленькая. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Дата маленькая Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Дата маленькая Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком ЕМ НМ. Дата маленькая. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Universum Coins GmbH (1)
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
2872 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 1 копейка 1810 ЕМ НМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
920 $
Цена в валюте аукциона 920 USD

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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