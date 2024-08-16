Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1 копейка Александра I - Россия
1 копейка 1802-1805Екатеринбургский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1802 ЕМ Новодел - R2 0 331802 Без обозначения монетного двора. Новодел - R3 0 41804 ЕМ 120 R4 0 11805 ЕМ 113,700 R 0 80
1 копейка 1802-1810Сузунский монетный двор
1 копейка 1810
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 ЕМ НМ Ветви перекрещены R4 0 11810 ЕМ НМ Ветви не перекрещены R4 0 6
1 копейка 1810-1811
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 КМ R4 0 01811 КМ ПБ R1 0 68
1 копейка 1810-1825
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1810 СПБ ФГ - R2 0 21810 СПБ ФГ Новодел - R2 0 11810 СПБ МК - R1 0 71810 СПБ МК Новодел - R2 0 01810 КМ ПБ Новодел - R2 0 11810 ЕМ НМ Дата большая. Новодел - R2 0 141810 ЕМ НМ Дата маленькая. Новодел - R3 0 31811 СПБ МК - R 0 281811 СПБ МК Новодел - R2 0 01811 СПБ ПС Новодел - R3 0 31811 ЕМ НМ Гурт шнуровидный 574,200 R1 0 151811 ЕМ НМ Гладкий гурт 574,200 - 0 391811 ИМ МК - R1 0 591811 ИМ МК Новодел - R2 0 21811 КМ ПБ Новодел - R2 0 21812 ЕМ НМ - R3 0 01812 КМ АМ - R1 0 101812 КМ АМ Новодел - R2 0 01812 ИМ ПС - - 0 171813 ЕМ НМ 30,000 R1 0 151813 КМ АМ - R1 0 151813 КМ АМ Новодел - R2 0 01813 ИМ ПС - - 0 201814 СПБ ПС Новодел - R3 0 11814 КМ АМ - R1 0 111814 КМ АМ Новодел - R2 0 71814 ИМ ПС - - 0 81815 КМ АМ - R1 0 111815 КМ АМ Новодел - R2 0 01815 ЕМ НМ Широкая корона 30,500 R1 0 131815 ЕМ НМ Узкая корона 30,500 R2 0 81816 КМ АМ - R1 0 161816 КМ АМ Новодел - R2 0 11817 КМ АМ - R1 0 81817 КМ АМ Новодел - R2 0 81818 ЕМ НМ 55,750,000 - 0 421818 КМ ДБ - - 0 591818 КМ ДБ Новодел - R2 0 41818 КМ АД - R 0 441818 КМ АД Новодел - R2 0 01818 КМ АМ Новодел - R3 0 11819 ЕМ НМ 19,390,000 - 0 691819 КМ АД - - 0 2201819 КМ ДБ Новодел - R3 0 11820 КМ АД - - 0 451820 КМ АД Новодел - R2 0 01820 ИМ ЯВ - - 0 621820 ИМ ЯВ Новодел - R2 0 31821 ЕМ НМ 10,160,000 - 0 241821 КМ АМ - - 0 201821 КМ АМ Новодел - R2 0 01821 ИМ ЯВ - - 0 151821 КМ АД Новодел - R3 0 21822 ЕМ ФГ 10,265,000 - 0 411822 КМ АМ - - 0 301822 КМ АМ Новодел - R2 0 01823 ЕМ ФГ 10,350,000 - 0 441823 КМ АМ - - 0 481823 КМ АМ Новодел - R2 0 11824 ЕМ ПГ - - 0 711824 КМ АМ - - 0 311824 КМ АМ Новодел - R2 0 01825 ЕМ ИК 370,000 R1 0 201825 КМ АМ - - 0 431825 КМ АМ Новодел - R2 0 0
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