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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1822 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1822 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,265,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 копейка 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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