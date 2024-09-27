1 копейка 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (2) AU (10) XF (18) VF (5) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (1) XF40 (2) VF35 (4) BN (2) Сервис PCGS (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (2)

Coins.ee (1)

Darabanth (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Katz (7)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (4)

MS67 (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (6)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Varesi (1)

Империя (2)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (2)