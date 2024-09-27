Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,265,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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