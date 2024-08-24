1 копейка 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность AU (7) XF (7) VF (6) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис RNGA (1)