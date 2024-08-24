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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1813 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1813 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
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  • La Galerie Numismatique (1)
  • Pesek Auctions (1)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1813 ИМ ПС на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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