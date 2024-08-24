Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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