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1813
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1813
Монеты России 1813 года
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1 рубль 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Орел 1810
Средняя цена
480 $
Продажи
0
103
1 рубль 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Орел 1814
Средняя цена
220 $
Продажи
0
476
Полтина 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Широкая корона
Средняя цена
310 $
Продажи
0
125
Полтина 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Венок из 4 звеньев
Средняя цена
540 $
Продажи
0
2
Полтина 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел. Узкая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
"КОПЪЕКЪ"
Средняя цена
470 $
Продажи
0
113
20 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
"КОПЕЪКЪ"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
210 $
Продажи
0
115
10 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
110 $
Продажи
0
159
Медные монеты
2 копейки 1813 ЕМ НМ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
279
2 копейки 1813 КМ АМ
Средняя цена
65 $
Продажи
0
203
2 копейки 1813 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1813 СПБ ПС
Средняя цена
70 $
Продажи
0
61
2 копейки 1813 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
2
2 копейки 1813 ИМ ПС
Средняя цена
40 $
Продажи
0
116
1 копейка 1813 ЕМ НМ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
15
1 копейка 1813 КМ АМ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
15
1 копейка 1813 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1813 ИМ ПС
Средняя цена
100 $
Продажи
0
20
Деньга 1813 ЕМ НМ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
18
Деньга 1813 КМ АМ
Средняя цена
380 $
Продажи
0
31
Деньга 1813 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
1
Деньга 1813 ИМ ПС
Средняя цена
130 $
Продажи
0
30
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Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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