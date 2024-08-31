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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1813 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Орел 1810
Средняя цена 480 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 рубль 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Орел 1814
Средняя цена 220 $
Продажи
0 476
Аверс
Реверс
Полтина 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Широкая корона
Средняя цена 310 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
Полтина 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Венок из 4 звеньев
Средняя цена 540 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел. Узкая корона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями "КОПЪЕКЪ"
Средняя цена 470 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
20 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями "КОПЕЪКЪ"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 210 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
10 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1813 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 110 $
Продажи
0 159

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1813 ЕМ НМ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 279
Аверс
Реверс
2 копейки 1813 КМ АМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 203
Аверс
Реверс
2 копейки 1813 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1813 СПБ ПС
Средняя цена 70 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 копейки 1813 СПБ ПС Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1813 ИМ ПС
Средняя цена 40 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
1 копейка 1813 ЕМ НМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1813 КМ АМ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1813 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1813 ИМ ПС
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Деньга 1813 ЕМ НМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Деньга 1813 КМ АМ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Деньга 1813 КМ АМ Новодел
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1813 ИМ ПС
Средняя цена 130 $
Продажи
0 30
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