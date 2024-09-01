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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 10 копеек 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF66
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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