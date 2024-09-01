10 копеек 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность PROOF (1) Сохранность (слабы) PF66 (1)