Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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