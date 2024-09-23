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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1813 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1813 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Деньга 1813 КМ АМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность F12
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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