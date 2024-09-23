Деньга 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (12) VF (5) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (1) XF45 (1) VF35 (2) F12 (1) DETAILS (2) BN (2) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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