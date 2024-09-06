Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Деньга Александра I - Россия
Деньга 1802-1810Екатеринбургский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1802 ЕМ Новодел - R2 0 271804 ЕМ - R4 0 01805 ЕМ 40,800 R 0 881808 ЕМ - R2 0 101810 ЕМ - R4 0 1
Деньга 1802-1810Сузунский монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 КМ R4 0 01802 КМ Тип 1802. Новодел R2 0 21802 КМ Тип 1804-1810. Новодел R2 0 21803 КМ Новодел R2 0 121804 КМ R1 0 661804 КМ Новодел R2 0 31805 КМ R1 0 891805 КМ Новодел R2 0 21806 КМ Новодел R2 0 11807 КМ R1 0 611807 КМ Новодел R2 0 21808 КМ Новодел R2 0 21809 КМ Новодел R2 0 11810 КМ Новодел R2 0 2
Деньга 1810
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 ЕМ НМ R4 0 5
Деньга 1811
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 КМ ПБ R1 0 78
Деньга 1810-1825
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1810 СПБ ФГ - R1 0 31810 СПБ ФГ Новодел - R2 0 61810 ИМ МК - R 0 201810 ИМ МК Новодел - R2 0 01810 ИМ ФГ - R3 0 01810 ЕМ Без инициалов минцмейстера. Новодел - R2 0 141810 ЕМ НМ Новодел - R2 1 11810 КМ ПБ Новодел - R2 0 11811 ЕМ НМ Гладкий гурт 99,000 R1 0 121811 ЕМ НМ Гурт шнуровидный 99,000 R1 0 171811 СПБ МК - - 0 271811 СПБ МК Новодел - R2 0 31811 ИМ МК - - 0 831811 КМ ПБ Новодел - R2 0 81812 КМ АМ - R1 0 491812 КМ АМ Новодел - R2 0 21812 СПБ ПС - - 0 81812 СПБ ПС Новодел - R2 0 01812 ИМ ПС - - 0 601813 ЕМ НМ 24,000 R1 0 181813 КМ АМ - R1 0 311813 КМ АМ Новодел - R2 0 11813 ИМ ПС - - 0 301814 КМ АМ - R1 0 441814 КМ АМ Новодел - R2 0 01814 ИМ ПС - - 0 411814 ИМ СП - R 0 91814 СПБ ПС Новодел - R3 0 31815 ЕМ НМ 59,000 R 0 151815 КМ АМ - R1 0 371815 КМ АМ Новодел - R2 0 11816 КМ АМ - R1 0 331816 КМ АМ Новодел - R2 0 31817 КМ АМ - R1 0 211817 КМ АМ Новодел - R2 0 81818 ЕМ НМ 2,410,000 - 0 421819 ЕМ НМ 1,360,000 - 0 2781822 ЕМ ФГ - R2 0 91823 КМ АМ Новодел - R4 0 11825 ЕМ ИК 555,000 - 0 30
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