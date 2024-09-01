Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность VF30
Цена
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