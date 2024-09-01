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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1822 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1822 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность VF30
Цена
******
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Россия Деньга 1822 ЕМ ФГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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