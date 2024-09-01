Деньга 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность AU (3) XF (2) VF (4) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF40 (2) VF30 (1)