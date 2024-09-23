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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 99,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF25
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 2443 RUB
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 3113 RUB
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе AURORA - March 1, 2016
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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