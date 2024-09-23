Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 99,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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