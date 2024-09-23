Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

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