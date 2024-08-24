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1811
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1811
Монеты России 1811 года
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Пробные монеты
1 рубль 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
650 $
Продажи
0
392
Полтина 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
60 $
Продажи
0
5
Полтина 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Новодел. Узкая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
75 $
Продажи
0
38
10 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
130 $
Продажи
0
65
10 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
5200 $
Продажи
0
5
5 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
150 $
Продажи
0
28
5 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
2
5 копеек 1811 СПБ Орел с поднятыми крыльями
Медь. Новодел
Средняя цена
6200 $
Продажи
0
4
5 копеек 1811 СПБ Орел с поднятыми крыльями
Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
2 копейки 1811 СПБ МК
Средняя цена
170 $
Продажи
0
140
2 копейки 1811 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1811 СПБ ПС
Средняя цена
50 $
Продажи
0
153
2 копейки 1811 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
4900 $
Продажи
0
1
2 копейки 1811 ИМ МК
Средняя цена
110 $
Продажи
0
30
2 копейки 1811 ИМ ПС
Средняя цена
15 $
Продажи
0
89
2 копейки 1811 ЕМ НМ
Гладкий гурт
Средняя цена
45 $
Продажи
0
341
2 копейки 1811 ЕМ НМ
Гурт шнуровидный
Средняя цена
120 $
Продажи
0
206
2 копейки 1811 КМ ПБ Сузунский монетный двор
Средняя цена
100 $
Продажи
0
455
2 копейки 1811 КМ ПБ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
3
1 копейка 1811 КМ ПБ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
68
1 копейка 1811 СПБ МК
Средняя цена
230 $
Продажи
0
28
1 копейка 1811 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1811 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
8400 $
Продажи
0
3
1 копейка 1811 ЕМ НМ
Гурт шнуровидный
Средняя цена
540 $
Продажи
0
15
1 копейка 1811 ЕМ НМ
Гладкий гурт
Средняя цена
110 $
Продажи
0
39
1 копейка 1811 ИМ МК
Средняя цена
140 $
Продажи
0
59
1 копейка 1811 ИМ МК
Новодел
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
2
1 копейка 1811 КМ ПБ
Новодел
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
2
Деньга 1811 КМ ПБ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
78
Деньга 1811 ЕМ НМ
Гладкий гурт
Средняя цена
530 $
Продажи
0
12
Деньга 1811 ЕМ НМ
Гурт шнуровидный
Средняя цена
75 $
Продажи
0
17
Деньга 1811 СПБ МК
Средняя цена
400 $
Продажи
0
27
Деньга 1811 СПБ МК
Новодел
Средняя цена
850 $
Продажи
0
3
Деньга 1811 ИМ МК
Средняя цена
490 $
Продажи
0
83
Деньга 1811 КМ ПБ
Новодел
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
8
Пробные монеты
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Большой орел
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Большой орел
Гурт шнуровидный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Большой орел
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Малый орел
Гладкий гурт
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
8
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Малый орел
Гурт шнуровидный
Средняя цена
45000 $
Продажи
0
1
1 копейка 1811 ЕМ ИФ Пробная Большой орел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел
Малый орел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел
Малый орел
Средняя цена
42000 $
Продажи
0
2
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Большой орел
Гладкий гурт
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
5
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Большой орел
Гурт шнуровидный
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел
Гурт шнуровидный
Средняя цена
40000 $
Продажи
0
2
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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