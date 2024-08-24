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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1811 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 650 $
Продажи
0 392
Аверс
Реверс
Полтина 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полтина 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями Новодел. Узкая корона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 75 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 130 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
10 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 150 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 копеек 1811 СПБ ФГ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1811 СПБ Орел с поднятыми крыльями Медь. Новодел
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 копеек 1811 СПБ Орел с поднятыми крыльями Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1811 СПБ МК
Средняя цена 170 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 СПБ ПС
Средняя цена 50 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 СПБ ПС Новодел
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ИМ МК
Средняя цена 110 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ИМ ПС
Средняя цена 15 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ НМ Гладкий гурт
Средняя цена 45 $
Продажи
0 341
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ НМ Гурт шнуровидный
Средняя цена 120 $
Продажи
0 206
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 КМ ПБ Сузунский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 455
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 КМ ПБ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 КМ ПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 СПБ МК
Средняя цена 230 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 СПБ МК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 СПБ ПС Новодел
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ЕМ НМ Гурт шнуровидный
Средняя цена 540 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ЕМ НМ Гладкий гурт
Средняя цена 110 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ИМ МК
Средняя цена 140 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ИМ МК Новодел
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 КМ ПБ Новодел
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1811 КМ ПБ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ЕМ НМ Гладкий гурт
Средняя цена 530 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ЕМ НМ Гурт шнуровидный
Средняя цена 75 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Деньга 1811 СПБ МК
Средняя цена 400 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Деньга 1811 СПБ МК Новодел
Средняя цена 850 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ИМ МК
Средняя цена 490 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
Деньга 1811 КМ ПБ Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Большой орел Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Большой орел Гурт шнуровидный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Большой орел Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Малый орел Гладкий гурт
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 копейки 1811 ЕМ ИФ Пробные Малый орел Гурт шнуровидный
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ЕМ ИФ Пробная Большой орел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел Малый орел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел Малый орел
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Большой орел Гладкий гурт
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Большой орел Гурт шнуровидный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1811 ЕМ ИФ Пробная Малый орел Гурт шнуровидный
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 2
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