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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,4 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
3231 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность PF64 RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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