Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,4 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
3231 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность PF64 RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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