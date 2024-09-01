Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,4 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 930,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4644 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Сохранность Нет оценки
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