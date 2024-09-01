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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,4 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 930,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4644 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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