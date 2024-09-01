Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,2 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 55 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск