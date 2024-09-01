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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,2 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 55 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 5 копеек 1811 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1811 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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