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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 копеек Александра I - Россия

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5 копеек 1810-1825

Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1810 СПБ ФГ - R3, R4 0 31811 СПБ ФГ - R1 0 281811 СПБ ФГ Новодел - R2 0 21811 СПБ Медь. Новодел - R3 0 41811 СПБ Без инициалов минцмейстера 80,000 R2, R3 0 11812 СПБ МФ - R3 0 31813 СПБ ПС 620,000 - 0 1591814 СПБ ПС - - 0 621814 СПБ ПС Гладкий гурт 1,300,000 R3 0 31814 СПБ ПС Новодел - R2 0 01814 СПБ МФ - - 0 211814 СПБ МФ Новодел - R2 0 21815 СПБ Без инициалов минцмейстера 3,000,000 R3 0 01815 СПБ МФ - - 0 2091816 СПБ ПС 1,040,000 - 0 231816 СПБ МФ - - 0 311816 СПБ МФ Новодел - R2 0 21817 СПБ ПС 120,000 R1 0 371818 СПБ ПС 340,000 - 0 441819 СПБ ПС 920,000 - 0 601820 СПБ ПС 460,000 - 0 241820 СПБ ПС Новодел - R2 0 01820 СПБ ПД - - 0 471821 СПБ ПД 2,000,000 - 0 1391821 СПБ ПД Новодел - R2 0 21822 СПБ ПД 1,060,000 - 0 1101823 СПБ ПД 2,300,000 -, R1 0 3401824 СПБ ПД 1,740,000 -, R2 0 1661825 СПБ ПД 1,160,000 - 0 661825 СПБ НГ - R3 0 7
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