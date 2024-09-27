Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Höhn (1)
  • Katz (5)
  • Morton & Eden (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (3)
  • Александр (6)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 16, 2021
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1817 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск