5 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (10) VF (9) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (5) VF35 (1) VF30 (1) F15 (1) Сервис PCGS (1)

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