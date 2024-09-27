Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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