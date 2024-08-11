Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (340)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (22)
- Coins.ee (3)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (1)
- Goldberg (8)
- Gorny & Mosch (3)
- Haljak Coin Auction (7)
- Heritage (7)
- Katz (12)
- Künker (13)
- Morton & Eden (1)
- MS67 (7)
- MUNZE (4)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (7)
- Rare Coins (35)
- Rauch (6)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (40)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (6)
- Stack's (9)
- Via (1)
- WAG (5)
- WCN (2)
- Westfälische (1)
- Александр (39)
- Знак (1)
- Империя (34)
- Имперская монета (28)
- Монеты и Медали (9)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (11)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 17
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск