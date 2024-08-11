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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (340)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7206 RUB
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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