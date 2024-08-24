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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 920,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1819 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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