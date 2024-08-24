Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 920,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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