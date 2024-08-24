Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,2 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 22 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Morton & Eden (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
65415 $
Цена в валюте аукциона 39000 GBP
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1812 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск