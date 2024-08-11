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1812
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1812
Монеты России 1812 года
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Пробные монеты
1 рубль 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Орел 1810
Средняя цена
430 $
Продажи
1
87
1 рубль 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Орел 1814
Средняя цена
380 $
Продажи
0
277
Полтина 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
360 $
Продажи
0
85
10 копеек 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
1
5 копеек 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
68000 $
Продажи
0
3
Медные монеты
2 копейки 1812 ЕМ НМ
Гладкий гурт
Средняя цена
100 $
Продажи
0
423
2 копейки 1812 ЕМ НМ
Гурт шнуровидный
Средняя цена
890 $
Продажи
0
4
2 копейки 1812 ЕМ НМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1812 КМ АМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
298
2 копейки 1812 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1812 СПБ ПС
Средняя цена
50 $
Продажи
0
168
2 копейки 1812 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1812 ИМ ПС
Средняя цена
55 $
Продажи
0
142
2 копейки 1812 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
95 $
Продажи
0
77
1 копейка 1812 ЕМ НМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1812 КМ АМ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
10
1 копейка 1812 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1812 ИМ ПС
Средняя цена
90 $
Продажи
0
17
Деньга 1812 КМ АМ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
49
Деньга 1812 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
4000 $
Продажи
0
2
Деньга 1812 СПБ ПС
Средняя цена
7000 $
Продажи
0
8
Деньга 1812 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1812 ИМ ПС
Средняя цена
95 $
Продажи
0
60
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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