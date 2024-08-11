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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1812 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Орел 1810
Средняя цена 430 $
Продажи
1 87
Аверс
Реверс
1 рубль 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Орел 1814
Средняя цена 380 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
Полтина 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 360 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
10 копеек 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1812 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 68000 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1812 ЕМ НМ Гладкий гурт
Средняя цена 100 $
Продажи
0 423
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 ЕМ НМ Гурт шнуровидный
Средняя цена 890 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 ЕМ НМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 КМ АМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 298
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 СПБ ПС
Средняя цена 50 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 СПБ ПС Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 ИМ ПС
Средняя цена 55 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
2 копейки 1812 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 копейка 1812 ЕМ НМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1812 КМ АМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 копейка 1812 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1812 ИМ ПС
Средняя цена 90 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Деньга 1812 КМ АМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Деньга 1812 КМ АМ Новодел
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Деньга 1812 СПБ ПС
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Деньга 1812 СПБ ПС Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1812 ИМ ПС
Средняя цена 95 $
Продажи
0 60
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