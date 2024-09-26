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10 копеек 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,4 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 10 копеек 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1812 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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