Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,4 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
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Где продать?
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