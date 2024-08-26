Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1812 года СПБ ПС. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Деньга 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск