Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1812 года ЕМ НМ. Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Höhn (1)
- Roma Numismatics (2)
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск