2 копейки 1812 года ЕМ НМ. Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

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