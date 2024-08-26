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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1812 года ЕМ НМ. Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 2 копейки 1812 года ЕМ НМ Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1812 года ЕМ НМ Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1812 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 2 копейки 1812 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 2 копейки 1812 ЕМ НМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1812 ЕМ НМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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