Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 2 копейки Александра I - Россия
2 копейки 1802-1810
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1802 ЕМ 45,798,350 - 2 4321802 ЕМ Новодел - R2 0 551802 КМ Тип 1802. Новодел - R2 0 61802 КМ Тип 1804-1810. Новодел - R2 0 91803 ЕМ 297,500 R1 0 721803 КМ Новодел - R2 0 191804 ЕМ - R3 0 11804 КМ - R3 0 141804 КМ Новодел - R2 0 11805 КМ - R3 0 161805 КМ Новодел - R2 0 141806 КМ Новодел - R2 0 21807 КМ - R2 0 301807 КМ Новодел - R2 0 21808 КМ Новодел - R2 0 21809 КМ Новодел - R2 0 211810 КМ Новодел - R2 0 3
2 копейки 1810
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1810 ЕМ НМ Дата большая 79,364,050 - 0 01810 ЕМ НМ Большая корона 79,364,050 - 2 3681810 ЕМ НМ Малая корона 79,364,050 R1 0 391810 ЕМ НМ Реверс образца 1811 года - 0 0
2 копейки 1810-1825
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1810 СПБ ФГ - - 0 181810 СПБ ФГ Новодел - R2 0 71810 СПБ МК - - 0 441810 СПБ МК Новодел - R2 0 01810 СПБ ПС - R1 0 81810 ИМ МК - - 0 191810 ИМ МК Новодел - R2 0 01810 КМ ПБ Новодел - R2 0 21810 ЕМ НМ Узкий венок 79,364,050 R3 0 31810 ЕМ НМ Широкий венок 79,364,050 - 0 871810 ЕМ НМ Новодел - R2, R3 0 371810 КМ МК - R1 0 151811 СПБ МК - - 0 1451811 СПБ МК Новодел - R2 0 01811 СПБ ПС - - 0 1611811 СПБ ПС Новодел - R2 0 11811 ИМ МК - - 0 331811 ИМ ПС - - 0 921811 ЕМ НМ Гладкий гурт 127,003,400 - 0 3551811 ЕМ НМ Гурт шнуровидный 127,003,400 - 1 2121812 ЕМ НМ Гладкий гурт 132,085,700 - 2 4351812 ЕМ НМ Гурт шнуровидный - R3 0 41812 ЕМ НМ Новодел - 0 01812 КМ АМ - - 0 3031812 КМ АМ Новодел - R2 0 01812 СПБ ПС - - 0 1741812 СПБ ПС Новодел - R2 0 01812 ИМ ПС - - 0 1451813 ЕМ НМ 64,479,250 - 1 2901813 КМ АМ - - 1 2131813 КМ АМ Новодел - R2 0 01813 СПБ ПС - - 0 641813 СПБ ПС Новодел - R2 0 21813 ИМ ПС - - 0 1241814 ЕМ НМ 110,000,000 - 1 1561814 КМ АМ - - 0 1631814 КМ АМ Новодел - R2 0 21814 СПБ ПС - R1 0 481814 СПБ ПС Новодел - R2 0 11814 ИМ ПС - - 0 1621814 ИМ Без инициалов минцмейстера - - 0 141815 ЕМ НМ 44,970,000 - 0 1731815 КМ АМ - - 0 1901815 КМ АМ Новодел - R2 0 01816 ЕМ НМ 64,150,000 - 0 961816 КМ АМ - - 1 2051816 КМ АМ Новодел - R2 0 81817 ЕМ НМ 75,000,000 - 0 981817 КМ АМ - - 0 2011817 КМ АМ Новодел - R2 0 11817 КМ ДБ - R 0 141818 ЕМ НМ 60,625,000 - 1 1191818 ЕМ ФГ - - 0 51818 КМ ДБ - - 0 2211818 КМ ДБ Новодел - R2 0 21818 КМ АД - R3 0 191818 КМ АД Новодел - R2 0 01818 СПБ Без инициалов минцмейстера - R3 0 11818 СПБ Без инициалов минцмейстера. Новодел - R3 0 01819 ЕМ НМ 100,468,750 - 1 581819 КМ АД - - 1 1471819 КМ ДБ Новодел - R3 0 21820 ЕМ НМ 75,180,000 - 0 1401820 КМ АД - - 1 821820 КМ АД Новодел - R2 0 01821 ЕМ НМ 55,170,000 - 1 341821 ЕМ ФГ 55,170,000 - 0 411821 КМ АД - - 0 441821 КМ АД Новодел - R3 0 11821 КМ АМ Новодел - R3 0 151822 КМ АМ - - 1 951822 КМ АМ Новодел - R2 0 11822 ЕМ ФГ 44,867,500 - 0 461823 ЕМ ФГ 44,935,000 - 0 941823 ЕМ ПГ - R2 0 131823 КМ АМ - - 0 1001823 КМ АМ Новодел - R2 0 01824 ЕМ ПГ 36,292,500 - 0 751824 КМ АМ - - 0 1161824 КМ АМ Новодел - R2 0 101825 ЕМ ПГ 73,856,250 - 0 961825 ЕМ ИШ 73,856,250 - 0 411825 ЕМ ИК 73,856,250 - 0 911825 КМ АМ - - 1 551825 КМ АМ Новодел - R2 0 0
2 копейки 1810-1812Сузунский монетный двор
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 КМ Без инициалов минцмейстера - 0 2381810 КМ ПБ R 0 551811 КМ ПБ - 3 4661811 КМ ПБ Новодел R2 0 31812 КМ - 1 80
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