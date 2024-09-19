Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1814 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1814 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Александр за 650 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (7)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (11)
  • MS67 (12)
  • MUNZE (13)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (12)
  • Rare Coins (27)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (30)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (5)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (7)
  • Русское Наследие (14)
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1814 КМ АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1814 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск