Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Александр за 650 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
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