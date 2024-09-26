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Монеты России 1814 года
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1 рубль 1814 СПБ Орел с поднятыми крыльями
Без обозначения минцмейстера
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
42
1 рубль 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
430 $
Продажи
0
214
1 рубль 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
320 $
Продажи
0
295
Полтина 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
600 $
Продажи
0
217
Полтина 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
590 $
Продажи
0
34
Полтина 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел. Узкая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
260 $
Продажи
0
62
20 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
110 $
Продажи
0
38
10 копеек 1814 СПБ СП Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
12
10 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
60 $
Продажи
0
67
10 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
420 $
Продажи
0
19
10 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
310 $
Продажи
0
62
5 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Гладкий гурт
Средняя цена
200 $
Продажи
0
3
5 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
180 $
Продажи
0
21
5 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
6700 $
Продажи
0
2
Медные монеты
2 копейки 1814 ЕМ НМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
151
2 копейки 1814 КМ АМ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
157
2 копейки 1814 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
10 $
Продажи
0
2
2 копейки 1814 СПБ ПС
Средняя цена
110 $
Продажи
0
47
2 копейки 1814 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 копейки 1814 ИМ ПС
Средняя цена
130 $
Продажи
0
156
2 копейки 1814 ИМ
Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
600 $
Продажи
0
14
1 копейка 1814 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
1
1 копейка 1814 КМ АМ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
11
1 копейка 1814 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
730 $
Продажи
0
7
1 копейка 1814 ИМ ПС
Средняя цена
350 $
Продажи
0
8
Деньга 1814 КМ АМ
Средняя цена
280 $
Продажи
0
44
Деньга 1814 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1814 ИМ ПС
Средняя цена
160 $
Продажи
0
41
Деньга 1814 ИМ СП
Средняя цена
630 $
Продажи
0
9
Деньга 1814 СПБ ПС
Новодел
Средняя цена
8500 $
Продажи
0
3
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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