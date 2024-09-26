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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1814 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1814 СПБ Орел с поднятыми крыльями Без обозначения минцмейстера
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 рубль 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 430 $
Продажи
0 214
Аверс
Реверс
1 рубль 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 320 $
Продажи
0 295
Аверс
Реверс
Полтина 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 600 $
Продажи
0 217
Аверс
Реверс
Полтина 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 590 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Полтина 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел. Узкая корона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 260 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
20 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 копеек 1814 СПБ СП Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 60 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
10 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 420 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 310 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
5 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Гладкий гурт
Средняя цена 200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 копеек 1814 СПБ ПС Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 180 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
5 копеек 1814 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1814 ЕМ НМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
2 копейки 1814 КМ АМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
2 копейки 1814 КМ АМ Новодел
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1814 СПБ ПС
Средняя цена 110 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 копейки 1814 СПБ ПС Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1814 ИМ ПС
Средняя цена 130 $
Продажи
0 156
Аверс
Реверс
2 копейки 1814 ИМ Без инициалов минцмейстера
Средняя цена 600 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 копейка 1814 СПБ ПС Новодел
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1814 КМ АМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 копейка 1814 КМ АМ Новодел
Средняя цена 730 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 копейка 1814 ИМ ПС
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Деньга 1814 КМ АМ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Деньга 1814 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1814 ИМ ПС
Средняя цена 160 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Деньга 1814 ИМ СП
Средняя цена 630 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Деньга 1814 СПБ ПС Новодел
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 3
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