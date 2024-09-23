Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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