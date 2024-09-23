1 копейка 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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