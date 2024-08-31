Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1814 года СПБ ПС. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (2)
- Rare Coins (1)
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность SP64 RB
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Где продать?
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