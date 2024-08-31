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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1814 года СПБ ПС. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1814 года СПБ ПС Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1814 года СПБ ПС Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
Россия Деньга 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность SP64 RB
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия Деньга 1814 СПБ ПС на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
5826 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Россия Деньга 1814 СПБ ПС на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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